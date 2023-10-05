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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       5 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

تسلّم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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