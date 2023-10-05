وزير الرياضة المصري: أثق في نجاح الملف السعودي

الرياضةوزير الرياضة المصري: أثق في نجاح الملف السعودي صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1445 هـ 5 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعرب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عن ثقته في نجاح ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034. وشدد وزير الرياضة المصري على العلاقات الأخوية المتميزة على كافة المستويات بين مصر والسعودية. وأعلنت المملكة العربية السعودية، رغبتها في الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034. وشهد إعلان المملكة رغبتها في الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، تفاعلاً واسعاً من جانب وسائل الإعلام العالمية “وكالات وصحف”. كما أعلن عدد من الاتحادات العربية والآسيوية تفاعلها مع إعلان السعودية نية الترشح لاستضافة مونديال 2034، وقدمت الدعم لاستضافة الحدث الرياضي الكبير للمرة الأولى في تاريخ المملكة.