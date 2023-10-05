الرياضة وزارة الرياضة تنظم فعاليات برنامج تمكين الشباب العربي 2023 غدًا

البلاد- الرياض تنطلق يوم غدٍ الجمعة 6 أكتوبر 2023، فعاليات برنامج تمكين الشباب العربي 2023، الذي تنظمه وزارة الرياضة، ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب في العاصمة الرياض، ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته، بمشاركة 90 شاباً وفتاة، يمثلون 20 دولة عربية. ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب العربي بالمهارات اللازمة، التي تؤهلهم للانضمام إلى سوق العملِ والتميز فيه، وإيجاد الحلول المبتكرة، وتأسيس المشاريع الخاصة، إضافةً إلى تعزيز مهاراتهم في المجالات الحديثة، وتهيئة الأدوات المعرفية للمواهب الشابة؛ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي في المنطقة العربية. الجدير بالذكر أن البرنامج يتضمنُ عدداً من ورش العمل، والتي ستقام في عددٍ من الهيئات والمراكز الحكومية، إضافةً إلى وجود زيارات ميدانية إلى بعض الأماكن التاريخية، وبرامج ترفيهية.