الرياضة نيابة عن أمير نجران.. تركي بن هذلول يتوج أبطال كأس الاتحاد السعودي للهجن

الرياض – هاني البشر

نيابة عن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، توج صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة اليوم الخميس مُلاك الهجن أبطال اليوم الأخير في منافسات النسخة الثالثة من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023، وذلك على أرض ميدان نجران للهجن. وأقيمت منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن برعاية أمير منطقة نجران، لمدة خمسة أيام بمشاركة 3526 مطية تمثل 8 دول، وبمجموع جوائز تجاوز الـ 10 ملايين ريال، شهد فيها اليوم الأخير إقامة 14 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، مخصصة لفئة الـ “حيل” والـ “زمول”، مجموع مسافاتها 84 كيلو مترا (6 كيلو مترات لكل شوط)، تتضمن أربعة أشواط عام، وأربعة أشواط مفتوح، وأربعة أشواط كؤوس، وشوطين ماراثون. وتوجت المطية “الفهد” لمالكه محمد ناصر القحطاني بلقب الشوط الرئيس، حيث قطعت مسافته بزمن قدره 9:31.860 دقيقة. وحققت المطية “الذيبة” لهجن السيليه من قطر التوقيت الأفضل بزمن وقدره 9:22.215 دقيقة، والمطية “طموح” لمالكها سعيد جابر الحربي ثاني أفضل توقيت وبلغ 9:24.214 دقيقة. وفي شوط حيل وثنايا بكار ضمن المارثون، توج ‏الهجّان سالم بن عبيدالله الحويطي، بالمركز الأول بالمطية “حربه”، لـمالكها عاطف عطية القرشي وبزمن وقدره 10:54.853 دقيقة، وفي شوط زمول وثنايا قعدان توج ‏الهجّان فارس سليم الجهني بالمركز الأول بالمطية “هملول”، لـمالكه سفر سالم العصيمي بزمن وقدره 10:55.470 دقيقة. الجدير ذكره أن ملاك الهجن السعوديين، حققوا ألقاب 89 شوطا في المنافسات، مقابل 13 للإمارات، ثمانية لقطر، أربعة لعمان، ثلاثة للبحرين، ولقب وحيد للكويت. وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.