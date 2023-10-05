“كيبكا” يستهدف الحفاظ على لقب جدة.. و”جوتش” يسعى لانتزاع صدارة ليف قولف

خالد مرضاح – جدة
يستعد نخبة لاعبي القولف على مستوى العالم للظهور على أرضية ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الأسبوع المقبل للمشاركة في بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن “LIV Golf Jeddah presented by ROSHN”، الحدث الثالث عشر، وما قبل الأخير في رزنامة دوري ليف قولف للعام 2023. وسيتقدم القائمة حامل لقب المنافسات الفردية وقائد فريق “سماش” الفائز بمنافسات الفرق في نسخة العام الماضي الأمريكي بروكس كيبكا.
وحظي كيبكا بعام مميز حتى الآن، حيث نجح في الفوز بلقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف أورلاندو، وتلاه حصوله على مركز الوصافة في بطولة الماسترز، وبعدها تمكن من تحقيق لقبه الخامس في البطولات الكبرى بعد فوزه في بطولة PGA Championship، وشارك مؤخرًا في كأس رايدر. ويحتل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حاليًا المركز الخامس في ترتيب منافسات الأفراد بمجموع 112 نقطة.
وعبّر كيبكا عن حماسه وتطلعه للعودة إلى جدة مرة أخرى، قائلًا: “كان الفوز الذي حققته في جدة العام الماضي مهمًا جدًا، لذلك فإن العودة إلى هنا أمر خاص بالفعل. منافسة زميلي في فريق “سماش” بيتر يولاين على اللقب حتى اللحظة الأخيرة، والفوز بلقب منافسات الأفراد والفرق، كانت لحظة غيرت مسار الأمور بالنسبة لي شخصيًا ومنحتني الزخم الكبير والثقة مع بداية الموسم الجديد، وستبقى هذه الذكرى معي طوال مسيرتي الاحترافية. وأنا متشوق للعودة كحامل للقب وللحفاظ عليه”.
أما مواطنه تالور جوتش لاعب فريق “رينج جوتس” فيأمل في انتزاع صدارة ترتيب المنافسات الفردية التي ستحسم بنهاية بطولة ليف قولف جدة، حيث يحتلّ مركز الوصافة خلف الأسترالي كاميرون سميث. وسيسعى جوتش لتكرار الانتصارات التي حققها في 3 بطولات لليف قولف هذا العام (أديليد، وسنغافورة، والأندلس).
وأكد جوتش على أهمية الحدث، بقوله: “بطولة جدة ستحسم كل شيء. وأعلم ما يجب عليّ فعله لأتمكن من الفوز بسباق اللقب. كاميرون لن يسمح لي بالحصول على اللقب بسهولة، لذا يجب عليّ أن أقدم أفضل أداء للفوز بمنافسات الأفراد. كما نحتاج لتقديم مستوى مميز كفريق خلال الأسبوع لنتمكن من الحصول التأهل المباشر لنهائيات منافسات الفرق في بطولة ليف قولف ميامي، ولهذا فإن الكثير من الأمور على المحك بالنسبة لي ولرينج جوتس.”
وسيتمكن أفضل 24 لاعبا من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين (اضغط هنا للاطلاع على الترتيب العام للمنافسات الفردية).