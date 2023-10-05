فيديو.. برشلونة يهزم بورتو “بصعوبة” ويتصدّر بالعلامة الكاملة

تصدّر برشلونة الإسباني المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب في ملعب بورتو البرتغالي بهدف دون مقابل، سهرة الأربعاء.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (دراغاو) معقل بورتو، أمام حشد جماهيري غفير بلغ 50 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، في حين أن بورتو ظل في الترتيب الثاني بـ3 نقاط، مناصفة مع شاختار الأوكراني.

سجّل هدف المباراة الوحيد، المهاجم الإسباني الشاب فيران توريس في الرمق الأخير من الشوط الأول، إثر تمريرة من إلكاي غوندوغان.

وأشهر حكم تايلور البطاقة الحمراء في وجه الإسباني الواعد غافي بايلز من برشلونة عند الدقيقة 93، نتيجة جمع بطاقتين صفراوين.

شاهد أهداف وملخص برشلونة وبورتو (1-0)