الرياضة

ضمك يقسو على الحزم برباعية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       5 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
نجح فريق ضمك في تحقيق فوز كبير على نظيره الحزم برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء الهدف الأول لضمك عن طريق اللاعب أسان سيساي، قبل أن يعزز اللاعب جورج نكودو النتيجة لضمك بالهدف الثاني في الدقيقة 42، وأضاف أحمد الزين الهدف الثالث في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 62 أحرز لاعب الحزم برونو فيانا بالخطأ في مرماه معلنًا عن الهدف الرابع لفريق ضمك، فيما سجل نواف الحبشي هدف الحزم الوحيد في المباراة في الدقيقة 83.

بهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 3 نقاط في المركز الأخير.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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