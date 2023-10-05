ضمك يقسو على الحزم برباعية في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
نجح فريق ضمك في تحقيق فوز كبير على نظيره الحزم برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
جاء الهدف الأول لضمك عن طريق اللاعب أسان سيساي، قبل أن يعزز اللاعب جورج نكودو النتيجة لضمك بالهدف الثاني في الدقيقة 42، وأضاف أحمد الزين الهدف الثالث في الدقيقة 46.
وفي الدقيقة 62 أحرز لاعب الحزم برونو فيانا بالخطأ في مرماه معلنًا عن الهدف الرابع لفريق ضمك، فيما سجل نواف الحبشي هدف الحزم الوحيد في المباراة في الدقيقة 83.
بهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 3 نقاط في المركز الأخير.
ضمك يقسو على الحزم برباعية✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الحزم | #SSC pic.twitter.com/mJtwTIxQEK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023