دكّ نيوكاسل يونايتد شباك باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لواحد الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

وخاض نيوكاسل أول مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعبه (سانت جيمس بارك) منذ موسم 2002-2003، حيث غاب عن البطولة منذ ذلك الحين.

أهداف نيوكاسل في مرمى باريس سان جيرمان بدأها الأوروغوياني ميغيل ألميرون في الدقيقة 17، ثم أضاف الإنجليزي دان برن الهدف الثاني (39).

في الشوط الثاني، تواصلت أهداف نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان عبر لاعب الوسط الإنجليزي الشاب سين لونغستاف من تصويبة قوية بالدقيقة 50.

الـ(بي إس جي) ذلل الفارق عبر الفرنسي لوكاس هيرنانديز (56) لكن السويسري فابيان شار أنهى المباراة عمليًا بالهدف الرابع لنيوكاسل بالدقيقة 90.

بانتصاره على سان جيرمان، تصدّر الـ(ماغبايس) المجموعة السادسة بـ4 نقاط، ويأتي خلفه الباريسي (3) ثم ميلان (2) ويتذيل بوروسيا دورتموند (1).

شاهد.. أهداف مباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان (4-1)