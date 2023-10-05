شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ (3-1)

انتصر مانشستر سيتي -حامل اللقب- خارج قواعده بثلاثة أهداف لواحد سهرة الثلاثاء على لايبزيغ الألماني، لحساب الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكرّس السماوي صدارته للمجموعة السابعة بست نقاط من انتصارين، في حين بقى لايبزيغ في الوصافة بـ3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من يونغ بويز والنجم الأحمر.

مانشستر سيتي افتتح عدّاد أهداف المباراة في الدقيقة 25 إثر تصويبة متقنة من فيل فودين، وعادل لأصحاب الأرض المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا في الدقيقة 48.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي بعد استقبال التعادل، ليسجّل هدفين متتاليين عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة (84) والبلجيكي جيرمي دوكو (92).

شاهد أهداف مانشستر سيتي ولايبزيغ 3-1