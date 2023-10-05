ختام تجارب الأداء المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 2023

الرياض- محمد الجليحي
اختتمت مرحلة تجارب الأداء المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 2023، أكبر حدث رياضي وطني في المملكة، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.
وكانت تجارب الأداء قد انطلقت في شهر يونيو الماضي، واستمرت منافساتها حتي يوم 30 سبتمبر الماضي، بمشاركة 5713 رياضيا ورياضية، تنافسوا في 94 مسابقة رياضية للتأهل في 21 رياضة وهي: السهام وألعاب القوى والبلوت والبلياردو والدراجات والألعاب الإلكترونية والجولف والتجديف الداخلي والملاحة الشراعية والبادل والمصارعة ورفع الأثقال والاسكواش وكرة الطاولة والسباق الثلاثي والتايكوندو ورفع الأثقال البارالمبية وألعاب القوى البارالمبية والملاكمة التايلاندية ورياضة المحركات.
كما أقيمت تجارب أداء فئة الشباب في 4 رياضات هي ألعاب القوى 100 متر شباب، و100 شابات، و400 متر حواجز للشباب، وكرة الطاولة للشباب والشابات، والتايكوندو في أوزان تحت 48 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 73 كجم، وفوق 73 كجم، رفع الأثقال لأوزان 55 كجم، و61 كجم، و67 كجم، و73 كجم، و81 كجم، وفوق 81 كجم للشباب تحت 17 سنة.
واحتضنت 8 مدن من مختلف مناطق المملكة منافسات تجارب الأداء وهي” أبها، والطائف، والقطيف، وسيهات، وجدة، والجبيل، والرياض، والدمام” وذلك في أكثر من 30 موقعاً مختلفاً.
ويتنافس الرياضيون في دورة الألعاب السعودية هذا العام ضمن 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة للشباب، وسيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، والتي يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال.