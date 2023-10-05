الرياضة المدير التنفيذي لفريق أبها لـ” البلاد”: لا صحة لتقديم مكافأة للاعبين لتجاوز النصر

بخيت الزهراني- أبها

نفى المدير التنفيذي لفريق أبها، أحمد مفلح، ما أثير مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم إدارة نادي أبها مكافأة مالية مقدارها 60 ألف ريال لكل لاعب في حال الفوز على النصر غدًا الجمعة، في الجولة التاسعة من دوري روشن. وقال: نعمل في نادي أبها على تصحيح أوضاعنا الفنية مع المدرب الجديد، لا سيما أننا لم نلعب بعناصرنا الأجنبية منذ بداية الدوري. ووعد مفلح الجماهير الأبهاوية بتحسن مستوى الفريق بعد فترة التوقف، وإسعاد محبي نادي أبها.