الشباب يخطف تعادلًا مثيرًا أمام الرياض

محمود العوضي- جدة
خطف الشباب تعادلًا قاتلًا من نظيره الرياض، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل أنتواني غراي هدف الرياض الأول في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.
وعاد فريق الشباب ليتعادل خلال الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه رومان سايس في الدقيقة 53.
ثم أحرز الرياض الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه خوانمي، ثم عادل إياغو سانتوس النتيجة بهدف للشباب في الدقيقة 88.
ورفع فريق الشباب رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 9 في المركز 11، فيما رفع فريق الرياض رصيده إلى النقطة 8 في المركز 13.
هدددددف!
أول اهداف الرياض عن طريق أندري غراي💪🏼🔥#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الشباب | #SSC pic.twitter.com/nSSaNu6D5Z
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023
هدددددف!
الشباب يعود بهدف التعادل عن طريق سايس💪🏼⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الشباب | #SSC pic.twitter.com/HwjZoXVIve
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023
هدددددف!
خوانمي يضيف الهدف الثاني للرياض 🔥 ⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الشباب | #SSC pic.twitter.com/aB33aUug9B
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023
هدددددف!
الشباب يسجل الثاني ويدرك التعادل عن طريق سانتوس🔥👏🏼#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الشباب | #SSC pic.twitter.com/zhTiRrJ2U6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023