الرياضة

الشباب يخطف تعادلًا مثيرًا أمام الرياض

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       5 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

خطف الشباب تعادلًا قاتلًا من نظيره الرياض، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل أنتواني غراي هدف الرياض الأول في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وعاد فريق الشباب ليتعادل خلال الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه رومان سايس في الدقيقة 53.
ثم أحرز الرياض الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه خوانمي، ثم عادل إياغو سانتوس النتيجة بهدف للشباب في الدقيقة 88.

ورفع فريق الشباب رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 9 في المركز 11، فيما رفع فريق الرياض رصيده إلى النقطة 8 في المركز 13.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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