الرياض تحتضن الجولة الختامية لدوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات

البلاد-الرياض
تحتضن العاصمة الرياض الجولة الرابعة والختامية من دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات، التي يتحدد من خلالها بطل الدوري، وتقام يومي الجمعة والسبت الموافق 6 و 7 من شهر أكتوبر الجاري على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض، بمشاركة 84 لاعبة يمثلن 14 ناديا هي “قفار، الأهلي، الوطني، الشباب، الطائي، الجبلين، جدة يونايتد، نادي الصم بالدمام، نادي الصم بالرياض، الصقور، مضر، الوحدة، الشعلة، الدرعية “.
وكان النادي الوطني تصدر ترتيب الأندية في دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات، بعد ختام الجولة الجولة الثالثة بـ 430 نقطة، وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني بـ 355 نقطة، ونادي مضر ثالثاً بـ 340 نقطة والشباب في المركز الرابع بـ 300 نقطة.
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