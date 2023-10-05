الرياضة

التعاون يُكرم الطائي بثلاثية ويتصدر” روشن “

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       5 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

تصدر فريق التعاون ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا عقب فوزه على الطائي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

سجل الجامبي موسى بارو هدف التقدم للتعاون في الدقيقة 11 من مجريات الشوط الأول. وعزز مهاجم التعاون جواو بيدرو تقدم فريقه بالهدف الثاني في شباك الطائي عند الدقيقة 13.

واختتم لاعب الوسط ألفارو ميدران أهداف المباراة وسجل الهدف الثالث لنادي التعاون عند الدقيقة 57.

بهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن بشكل مؤقت في انتظار باقي مباريات الجولة، فيما توقف رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز 15 بجدول ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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