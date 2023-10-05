التعاون يُكرم الطائي بثلاثية ويتصدر” روشن “

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
تصدر فريق التعاون ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا عقب فوزه على الطائي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.
سجل الجامبي موسى بارو هدف التقدم للتعاون في الدقيقة 11 من مجريات الشوط الأول. وعزز مهاجم التعاون جواو بيدرو تقدم فريقه بالهدف الثاني في شباك الطائي عند الدقيقة 13.
واختتم لاعب الوسط ألفارو ميدران أهداف المباراة وسجل الهدف الثالث لنادي التعاون عند الدقيقة 57.
بهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن بشكل مؤقت في انتظار باقي مباريات الجولة، فيما توقف رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز 15 بجدول ترتيب دوري روشن.
هدددددف!
موسى بارو يفتتح التسجيل للتعاون⚽🔥
التعاون 1 × 0 الطائي#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الطائي | #SSC pic.twitter.com/PF2nibZ3VE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023
رأسية بيدرو تعزز تقدم التعاون بهدف ثاني⚽🔥
التعاون 2 × 0 الطائي#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الطائي | #SSC pic.twitter.com/AXptfz9tZ5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023