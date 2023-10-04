400 ألف غطاء بلاستيكي تدخل موسوعة جينيس ..أكبر جدارية في جدة

البلاد ـ جدة

كرمت أمانة محافظة جدة أمس، المشاركين من الجهات والمتطوعين المساهمين في تنفيذ أكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية، التي حققت رقمًا قياسيًا لعام 2023م بتسجيلها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وجرى خلال الحفل الذي حضره، وكيل الأمين لخدمة المجتمع لؤي بن عبدالقادر عبده، وصاحبة المبادرة المهتمة بالبيئة خلود الفضلي، تقديم شهادات الشكر للجهات الداعمة ويتقدمها الراعي الرسمي للمبادرة، بجانب شركات وجمعيات وعدد من المتطوعين والمتطوعات الذين أسهموا في تنفيذ الجدارية الأكبر من نوعها. واستُخدم في تنفيذ الجدارية 400 ألف غطاء بلاستيكي على مساحة تصل إلى 383 مترًا مربعًا، فيما استغرق العمل عليها 8 أشهر بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة.

وتندرج هذه الجدارية ضمن سلسلة المبادرات التي تتبناها الأمانة، وهدَفَ تنفيذها إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية، وتأكيد ارتباط الفن بالبيئة، وهو ما يستدعي تسخير الجهود لإعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها في تنفيذ أعمال فنية، فضلًا عن تسخير الطاقات الشبابية وإشراكهم في الأعمال التطوعية تشجيعًا ودعمًا للحفاظ على البيئة.