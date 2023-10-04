وزير الحج والعمرة يعقد جلسة عملٍ مع نظيره المغربي

جدة : البلاد

عقد معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالرباط اليوم، جلسة عمل مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي الدكتور أحمد التوفيق، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله بن سعد الغريري، ووفدٍ رفيع المستوى يمثّل منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وخصصت هذه الجلسة لمناقشة سبل التعاون لتسهيل إجراءات قدوم معتمري وزوار المغرب إلى المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية.

وخلال اللقاء وقع معالي وزير الحج والعمرة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي اتفاقية ترتيبات نقل ضيوف الرحمن من المغرب بالشراكة بين الوزارة المغربية وشركة الخطوط الجوية السعودية، والتي ستسهم في رفع مستوى النقل الجوي مع ضمان ثبات الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم ضيوف الرحمن.

وفي لقاء صحافي أعقب ذلك، أكد معالي الدكتور الربيعة أن زيارته الرسمية للمملكة المغربية الشقيقة هي انعكاس لعمق العلاقات التاريخية الأخوية، وامتدادًا للتعاون المستمر بين المملكتين الذي يشهد نموًا مطردًا في مختلف المجالات، بدعم وإشراف مباشر من قيادة البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف أيضًا إلى اطلاع المسؤولين المغاربة على المبادرات النوعية والتسهيلات والإجراءات الجديدة التي تواصل حكومة المملكة العربية السعودية تطبيقها مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة، وترجمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتمكين أكبر عددٍ ممكن من المسلمين حول العالم من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأكد معاليه أن المملكة قيادة وشعبًا ترحب بضيوف الرحمن القادمين من المملكة المغربية، حيث يسرت وصول المعتمرين والزوار، ووفرت عدة خدمات لهم منها تمديد موسم العمرة إلى عشرة أشهر خلال العام، وافتتاح مركز “تأشير” في المغرب الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات، وتقليص مدة الحصول عليها إلى 48 ساعة، وأصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة، الإقامة والتنقل بين مدن المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ثلاثين يومًا، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط الجوية السعودية مع زيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 10 في المئة، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر بنسبة زيادة تصل إلى 50 في المئة.

من جانبه أشاد وزير الأوقاف المغربي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، معبرًا عن شكره لكل الجهات السعودية التي تشرف على خدمة ضيوف الرحمن.