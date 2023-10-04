ورش مستمرة لتعزيز آليات القطاع الزراعي.. تربية النحل تزيد إنتاج حقول الليمون 40 %

البلاد- ياسر خليل

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جهوده ، في تعزيز آليات القطاع الزراعي ، وارشاد المزارعين وتعريفهم بمواسم الزارعة، وتقنيات الترشيد في إستخدام المبيدات ، فضلا عن تفعيل كل ما يتعلق بالزراعة وتربية النحل وزراعة الفواكه في المنطقة، حيث أنه يعقد بين الحين والآخر ورش عمل للعاملين في القطاع الزراعي وتربية النحل ، وفي هذا الصدد ، دشن نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن ابراهيم ال دغيس برنامج الدورة التدريبية ” الممارسات السليمة في تربية النحل ” وذلك بحضور مدير ادارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس احمد الحارثي وعدد من المهتمين والنحّالين بالمنطقة، خصوصاً أن، أهمية النحل لا تنحصر في إنتاج العسل و الشمع والمنتجات الاخرى للنحل بل تلعب دورا كبيرأً في تلقيح الأشجار والنباتات التي تزداد انتاجيتها وتتحسن جودتها مثل زيادة إنتاج حقول الليمون بحوالي %40.

واوضح المهندس آل دغيس البرنامج التدريبي للدورة هو أحد برامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واحد مشاريع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ” ريف ” ، واحتوى البرنامج على ” ادارة طوائف النحل في المواسم المختلفة والطرق السليمة لتحويل تربية النحل من الخلايا البلدية”التقليدية” إلى الخلايا الحديثة ، بالاضافة الى مناقشة لأنشطة المناحل الإيضاحية النموذجية لموسم الخريف، وإدارة المناحل في فترات ندرة المراعي، وفي مواسم التزهير، وتأسيس طوائف النحل والقى الورشة الخبير الوطني المهندس حسن بن محمد بالحارث ، وخبير تربية النحل للعسل بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور نورو محمد.



واوضح المهندس حسن بن محمد بالحارث أن الدورة التدريبية تضمّنت عدد من المحاور في تربية النحل وفق الممارسات السليمة لادارة المناحل إلى العلاج للأمراض التي قد تصيبه ،واكد أن البرنامج التدريبي يسلط الأضواء على جلسة تطبيق عملية لتحويل تربية طوائف النحل من الخلايا البلدية” التقليدية” إلى الخلايا الحديثة، وان البرنامج يسلم أدوات تربية النحل على بعض النحالين النموذجين لإقامة المناحل الإيضاحية وذلك لنشر تقنيات تربية النحل الحديثة وممارسات الادارة السليمة للمناحل وتقنيات تربية الملكات وايضاحها على نحو عملي على امتداد سلاسل القيمة لتبينيها من قبل بقية النحالين . وأشار ” بالحارث ” إلى أن النحل يعد جزءًا لا يتجزأ في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والبيولوجي.