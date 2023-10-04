موسم الرياض بهويته الجديدة يُزين قميص “روما الإيطالي” لموسمين مُقبلين

البلاد- الرياض
سيُزين شعار موسم الرياض بهويته الجديدة قمصان نادي إيه إس روما الإيطالي لموسمين مُقبلين؛ بعد توقيع الطرفين شراكة بينهما لترويج أحد أكبر الفعاليات الترفيهية السنوية في العالم، من خلال أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفية بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مع النادي الإيطالي، سيزين شعار موسم الرياض قمصان جميع فرق الجيالوروسي الشهير للرجال والسيدات والشباب.
وتتضمن الشراكة أيضًا إقامة مباراة ودية واحدة في كل موسم، أولها ستقام خلال موسم الرياض لهذا العام، ليعود فريق الجيالوروسي للعب في المملكة العربية السعودية بعد مرور أكثر من 40 عامًا على زيارتهم الأخيرة للمملكة.
وقال معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية:” نفخر بشراكة موسم الرياض مع فريق روما أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية، من خلال شعار الموسم بهويته الجديدة الذي سيزين قميص الفريق الأكثر شهرة والمتفرد بلونه الأصفر والأحمر”.
وأضاف: ” إن موسم الرياض، يهدف إلى جمع الناس معًا من كافة أنحاء العالم من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والفريدة؛ وسيخلق هذا التعاون مع أحد أكبر أندية كرة القدم وأكثرها شهرة عالميًا فرصة لاستقطاب اهتمام أوسع خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه نادي روما مؤخرًا في أوروبا، ونتطلع بالفعل لتحقيق المزيد من النجاحات معًا”.