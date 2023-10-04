مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 445 ألف عملية

جدة : البلاد

نفذ مركز تهيئة الدعاوى في وزارة العدل أكثر من 445 ألف عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023؛ ما أسهم في تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا.

ويعمل مركز تدقيق الدعاوى على خفض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

ويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.

ويأتي المركز ضمن منظومة البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.