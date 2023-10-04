لخطر الإصابة بأمراض الكلى والقلب وضغط الدم .. إستشاري: لا تكثروا من ملح الطعام

البلاد ــ جدة

قال أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، د سعد الشهيب، إن الإكثار من استهلاك ملح الطعام يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، وضغط الدم وأمراض القلب.

وأوضح استشاري أمراض الكلى، عبر منصة إكس “تويتر سابقا”، أن الإكثار من استهلاك ملح الطعام يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة، حيث يحتوي ملح الطعام على الصوديوم، وعند تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى ويؤثر على توازن السوائل في الجسم وأضاف أنه بالنسبة للوجبات السريعة، فهي غالبًا تحتوي على كميات عالية من الملح لتعزيز النكهة وتحسين الحفظ، وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم مصنعي الأغذية العديد من المكونات المالحة في إعداد الوجبات الجاهز ونصح استشاري امراض الكلى، بأخذ الأطعمة الطبيعية والمواد الغذائية الطازجة بدلاً من الأطعمة المعالجة والوجبات السريعة، كما يمكن أيضًا استخدام البدائل الأخرى لتعزيز النكهة مثل الأعشاب والتوابل الطبيعية وبدائل الملح