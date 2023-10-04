فيديو.. أرسنال يسقط أمام لانس “بثنائية” بدوري أبطال أوروبا

خسر أرسنال خارج قواعده بهدفين لواحد أمام لانس الفرنسي، سهرة الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

وتراجع الـ(غانرز) إلى وصافة المجموعة الثانية من البطولة بواقع 3 نقاط، في حين تصدّر لانس -وصيف فرنسا الموسم الماضي- المجموعة بـ4 نقاط.

تقدّم أرسنال في الدقيقة 14 إثر تصويبة متقنة من المهاجم البرازيلي غابريل خيسوس، إثر تمريرة حاسمة من الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا.

لانس استطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 25 عبر الجناح الفرنسي أدريان توماسون، ثم مواطنه وزميله إيلي واهي في الدقيقة 69 بالشوط الثاني.

شاهد أهداف أرسنال ولانس (2-1)