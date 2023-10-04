شاهد.. أهداف مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي (2-3)

انقاد مانشستر يونايتد إلى هزيمة مفاجئة بثلاثة أهداف لاثنين الأربعاء في ملعبه ووسط جماهيره أمام جالاتا سراي التركي، في دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

أقيمت المباراة في عقر دار مانشستر يونايتد، ملعب (أولد ترافورد) أمام 73 ألف مشجّع في المدرجات، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى في البطولة.

مانشستر يونايتد بدأ أهداف المباراة في الدقيقة 17 عبر المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لكن الإيفواري ويلفريد زاها عدّل النتيجة بعدها بـ5 دقائق فقط.

في الشوط الثاني تقدّم (الشياطين الحمر) مجددًا عبر هويلوند في الدقيقة 67، ثم لعب الفريق بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 77 بعد طرد البرازيلي كاسيميرو.

الجناح التركي الشاب كريم أكتوركوغلو سجّل هدف التعادل لجالاتاسراي في الدفيقة 71، وأهدر المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ركلة جزاء للضيوف بالدقيقة 78.

بعد دقائق معدودة من إهدار ركلة الجزاء، واصل لاعبو جالاتاسراي الضغط على مانشستر يونايتد ونجح إيكاردي هذه المرّة من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 81.

شاهد أهداف مانشستر يونايتد وجالاتاسراي (3-2)