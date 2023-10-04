شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد ونابولي (3-2)

انتصر ريال مدريد خارج ميدانه على نابولي بثلاثة أهداف لاثنين مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2023-2024).

وعاد الملكي بانتصار ثمين من ملعب نابولي (دييغو أرماندو مارادونا) أمام حشد جماهيري قارب 52 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم الفرنسي كليمنت توربين.

ريال مدريد رفع رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمّد رصيد نادي الجنوب الإيطالي عند 3 نقاط في وصافة المجموعة.

المدافع النرويجي الدولي لنابولي، ليو أوستيغارد، افتتح أهداف المباراة وهز شباك ريال مدريد في الدقيقة 19 من ضربة رأس، مغتنمًا دربكة دفاعية.

تعادل ريال مدريد ثم تقدّم في غضون 7 دقائق، حينما سجّل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة (27) ثم الإنجليزي جودي بيلينغهام (34).

في الشوط الثاني تعادل البولندي بيوتر زيلينسكي لنابولي (54) لكن الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي منح ريال مدريد هدف الانتصار (78) من تصويبة صاروخية.

شاهد أهداف ريال مدريد ونابولي (3-2)