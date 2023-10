رسميًا.. كأس العالم 2030 في 6 بلدان من بينها المغرب

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) اليوم الأربعاء رسميًا، شرف تنظيم كأس العالم 2030 إلى الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وقال بيان رسمي من الاتحاد الدولي إن 3 دول من أمريكا الجنوبية، وهي أوروغواي وباراغواي والأرجنتين، ستستضيف 3 مباريات من المنافسات.

من المقرر أن تستضيف أوروغواي وباراغواي والأرجنتين مباراة واحدة فقط لكل منهما، احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من البطولة.

بذلك ستكون نسخة كأس العالم 2030، فريدة من نوعها من بين كل نسخ المونديال، حيث ستقام لأول مرّة في 6 بلدان و3 قارات مختلفة.

وستصبح المغرب ثاني دولة عربية في التاريخ تنظّم مسابقة كأس العالم لكرة القدم، بعد استضافة مميزة من دولة قطر في عام 2022.

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg

— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023