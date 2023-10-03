7.1 مليار ريال تمويلات سكنية مصرفية

البلاد – جدة

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، انخفاض حجم التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.14 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 44 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م ، فيما ارتفع بنحو 1.72 مليار ريال وبنسبة 32 % مقارنة بشهر يوليو السابق له.

واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أغسطس الماضي بقيمة 4.97 مليار ريال وبنسبة 70 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.78 مليار ريال، ثم الأراضي بـ399 مليون ريال.

وفقاً للبيانات ، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أغسطس 2023م نحو 9.05 ألف عقد، بانخفاض قدره 44 % عن نفس الفترة من العام الماضي ، وبالنسبة للتمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 307 ملايين ريال بارتفاع قدره 8 % مقارنة بشهر أغسطس 2022م.