300 فريق لتنمية المحتوى المحلي

البلاد – الرياض

أقامت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية, اللقاء الثاني للجهات الحكومية والمتمثلة في فرق تنمية المحتوى المحلي للجهات الحكومية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل مع الهيئة من خلال إقامة لقاءات للتعريف بمهام ومسؤوليات الهيئة التي تعنى بتنمية المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً لأبرز الإنجازات والتجارب الناجحة للفرق، وعرض عن مبادرة جائزة المحتوى المحلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن اللقاء يأتي تفعيلاً لتوجيه الأمر السامي الصادر بتاريخ 1443/03/01هـ بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، نظراً لما يشكله المحتوى المحلي من أولوية وأهمية على المستوى الوطني والاقتصادي، ولما تمثّله المشتريات الحكومية من قوة شرائية مهمّة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، حيث وصلت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 40.14 %، بالإضافة إلى نسبة التضمين الصحيح لمتطلبات المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية إلى أكثر من 83 %.

وأفاد السماري أنه جرى تشكيل أكثر من 300 فريق محتوى محلي في عدد من الجهات الحكومية، وبحث 6 فرص مرشحة كمبادرات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص.