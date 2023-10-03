زيادة تنافسية أسعار تأمين المركبات

البلاد – الرياض

توقع عادل العيسى المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، أن يسهم قرار بدء رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا في زيادة الإقبال على منتج تأمين المركبات، ممّا سيحدث توازناً في السوق، وبالتالي ستتمكن الشركات من عملية ضبط أسعارها.

وأوضح أنه حسب تقدير الدراسات المتاحة تبلغ عدد السيارات المؤمّن عليها بالمملكة نسبة 50 % بالتالي هناك 50 % من السيارات غير مؤمّن عليها وهذا التماثل في النسبة يبين عدم التوازن مقارنة بالأسواق العالمية ، مبيناً أن القرار سيعزّز نمو أرباح الشركات.

وأشار العيسى إلى أن عدد شركات التأمين بالمملكة يبلغ نحو 27 شركة مع تفاوت الحصص السوقية لها، ومع تطبيق القرار ستتمكن بعض الشركات من تعزيز ورفع حصتها السوقية. وبدأ يوم الأحد الماضي رصد مخالفات عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا، وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة ، لافتة إلى أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره ، وتم أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى. وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن المخالفة ترصد مرة كل 15 يوماً في حال عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، وهذا بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة هي (100-150) ريالاً.