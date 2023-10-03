توقيع وثيقة ائتمان.. دعم تنافسية الصادرات غير النفطية

البلاد – الرياض

في إطار مستهدفاته لتعزيز تنافسية الصادرات السعودية عالميا ، وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع الشركة المتقدمة العالمية للتسويق، والتي تتيح للشركة تأمين المدفوعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل المشترين الدوليين.

وقع الوثيقة كلٌ من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات المهندس فهد المطرفي، وذلك في المقر الرئيسي لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض. وأكد المهندس الخلب سعي البنك إلى رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، وتشجيع الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها من خلال تعزيز قدراتها التنافسية والحد من مخاطر عدم السداد ، مضيفا بأنه في ظل الطلب المتنامي على قطاع البتروكيماويات نسعد بالعمل مع الشركة المتقدمة العالمية للتسويق، وسيكون لهذه الاتفاقية الأثر الاقتصادي الفاعل في رفع معدل الصادرات السعودية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفق مستهدفات رؤية السعودية2030″.