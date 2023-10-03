الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ«جلسة تاريخية»

البلاد – وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم غير محدود لأوكرانيا، عبر جلسة تاريخية، عقدها وزراء خارجية الاتحاد أمس (الاثنين) في العاصمة كييف لأول مرة؛ إذ رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف، ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا: إن هذا حدث تاريخي؛ لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة- خارج حدود الاتحاد الأوروبي- لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي، وذلك في تصريحات أدلى بها إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل القاري جوزيب بوريل.

فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون لأول مرّة خارج حدوده. وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: ” نعقد اجتماعاً تاريخياً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني”. وأضاف” إن مستقبل أوكرانيا هو ضمن الاتحاد الأوروبي”. ويأتي الاجتماع في وقت تسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلًا، في ظل الحرب مع روسيا، التي باتت في شهرها العشرين.

من جهتها، رأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الاجتماع رسالة إلى موسكو؛ تعكس عزم التكتل على الوقوف إلى جانب أوكرانيا. وقالت للصحافيين في كييف:” إنه تعبير عن دعمنا الراسخ والدائم لأوكرانيا، إلى أن تتمكن من الانتصار. إنها رسالة أيضًا إلى روسيا، بأن عليها عدم الاعتماد على احتمال إرهاقنا”. بينما أكد وزير الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت أنه “من المهم حقًا أن نجتمع هنا اليوم للتعبير عن تضامننا مع أوكرانيا”.

وأطاح الأوكرانيون عام 2014م بالنظام الموالي لموسكو في انتفاضة شعبية مؤيدة للاتحاد الأوروبي. وضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتسريع انضمام كييف إلى التكتل؛ كردّ على العملية العسكرية الروسية.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن وحدات المنطقة العسكرية الغربية، قامت باستهداف الأفراد العسكريين والعتاد الأوكراني على محور كوبيانسك. وجاء في البيان: “على محور كوبيانسك، قامت قوات المنطقة العسكرية الغربية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وقاذفات الصواريخ وقاذفات اللهب الثقيلة، باستهداف مراكز تجمع القوى البشرة والعتاد العسكرية للواءين الآليين 44 و66، ولواء القوات المحمولة جوًا 25 بالجيش الأوكراني، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 107”.

وأكد البيان القضاء على العتاد العسكري والقوى البشرية في بوروفايا بمقاطعة خاركوف، ونوفوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوسيلوفسكوي وماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقبيل ذلك بساعات، قال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا: إن قصفًا روسيًا على المنطقة خلال الليل أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل، وإصابة ستة أشخاص بينهم طفلان، في المقابل تضرر مبنى سكني جراء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود.