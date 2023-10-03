أمين عام أوبك: نقص استثمارات النفط والغاز يهدد أمن الطاقة

أبوظبي – وكالات

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن أوبك متفائلة بخصوص الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديداً لأمن الطاقة ، مؤكداً أهمية مواصلة الإستثمار في قطاع النفط والغاز وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الإستثمار ستأتي بنتائج عكسية ، وأن نقص الإستثمارات في قطاع النفط والغاز قد يعرض أمن الطاقة العالمي للخطر.

وقال في كلمته خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023”: “لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير هذا العام كما كان في العام الماضي”، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يوميا.

وأضاف الأمين العام للمنظمة : “طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع ، مع التركيز على التقنيات والوسائل الصديقة للبيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات. من جانبه جدّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال المؤتمر ، التأكيد على أن استثمارات شركات النفط الدولية والوطنية ضروري ، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تتطلب أن تكون الأوساط المالية عازمة على تمويل النفط والغاز.