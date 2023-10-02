بدء رصد مخالفة «عدم وجود تأمين»

البلاد ـ جدة

دخلت آلية رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة إلكترونياً، مرة كل 15 يوماً، إعتباراً من يوم أمس حيز التنفيذ.

وسيُطبق الرصد الآلي لمخالفة التأمين، المنصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، في جميع مدن ومحافظات المملكة، كما تم أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بمخالفة أخرى.

ويمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين، على المركبة من خلال الدخول لحساب “أبشر”، ثم الذهاب إلى “خدمات المركبة” ثم “استعلامات”، ومن ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، ثم تعبئة الحقول المطلوبة وبعدها سيتم عرض صلاحية التأمين.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت الأول من أكتوبر الجاري، موعداً لرصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة تتراوح بين 100- 150 ريالاً.