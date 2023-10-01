الرياضة تتويج الفائزين بأولى جولات النسخة الثالثة من تحدي روتاكس السعودية

الرياض – محمد الجليحي

حسم عبدالله كامل الجولة الأولى من النسخة الثالثة من بطولة السعودية للكارتينج (تحدي روتاكس) والمعروفة باسم KSA Rotax Max Challenge، التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمها Creative trackes وتستضيفها حلبة FunXtreame في ميدان ديراب لسباقات السيارات. ففي فئة السينيور حل عبدالله كامل أولاً، فيما جاء ليث مؤمنة في المركز الثاني وخالد شلش في المركز الثالث، أما في فئة الميني فجاء اليكس براون أولاً، وعبدالعزيز القريشي ثانياً وتميم فهماوي ثالثاً. وجاء السباق الأول من البطولة الذي انطلق أول أمس السبت ملبياً لجميع الطموحات، من حيث الندية والمنافسة، ولم تحسم المراكز إلا في الأمتار الأخيرة. وعبر كامل عن سعادته للفوز بالجولة الأولى متمنياً الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية خلال الجولات القادمة.