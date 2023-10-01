الحدّ من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة.. 212 محطة نقل عام تسهم في تجويد الحياة بالشرقية

البلاد ــ الدمام

أسهم مشروع النقل العام بالمنطقة الشرقية في إحداث نقلة نوعية في خيارات التنقل وتجويد الحياة، من خلال شبكة خطوط ومسارات ومحطات، تضم 212 محطة رئيسة ومتوسطة وفرعية، موزعة داخل مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظتي الخبر، والقطيف، إلى جانب محطة رئيسية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، في حين تقوم 77 حافلة بتغطية المحطات حسب المسارات المحددة.

ويهدف مشروع النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف الذي دشّنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية نهاية الربع الأول من العام 2023م، إلى أنسنة المدن وتغيير نمط الحياة وتجويدها، وتوفير خيارات متعددة للتنقل، وتسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية التي تشهد حركة مرورية كثيفة خاصة في المواقع الحيوية ونقاط الجذب، والحد من مدى الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، وتقليل الازدحام المروري، إضافة إلى دور المشروع المهم في تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتغطي مسارات الحافلات 400 كيلومتر للذهاب والعودة، لأهم المواقع الحيوية مجهزة بوسائل الراحة والسلامة، ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، والكراسي المتحركة، في حين تبلغ السعة الركابية للحافلة الواحدة 81 راكب، والتي تعمل على مدار 18 ساعة يوميا بدءً من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.

وتبلغ رسوم التذكرة للرحلة الواحدة 3,45 ريال سعودي ، مع إمكانية الدفع عن طريق شراء بطاقة يتم شحنها بالمبلغ الذي يرغبه المستفيد، أو عبر التطبيق في الأجهزة الذكية المحمولة، إلى جانب تذاكر تباع في المحطات الرئيسية للمشروع، إضافة إلى توفير وسائل الأمن والسلامة والرقابة في المشروع، من خلال مركز التحكم الذي يعمل على مدار الساعة، لتنفيذ عمليات الرقابة والمتابعة الإلكترونية على الحافلات والسائقين عبر الكاميرات المتوفرة داخل الحافلات، وأنظمة التتبع التي تراقب مسارات الحافلات وسرعاتها ومدى التزامها بالتقاطر والمسار.



وأكد وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع مازن بخرجي، أن مشروع النقل العام بالشرقية نُفذ بمتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وبالتنسيق مع إدارة المرور وهيئة التطوير بالمنطقة وغيرها من الإدارات المعنية ، مشيراً إلى أن الأمانة عملت مع هيئة النقل العام على إطلاق المشروع بالمنطقة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص على تحديد المسارات التي يسير فيها مشروع، لافتاً إلى أنه يتم مراجعة خطوط ومحطات ونقاط التوقف ومسارات المشروع لرصد الملاحظات والمقترحات، لعمل موائمة مع متطلبات المستفيدين، وتغيير محطات ونقاط التوقف وفقًا للاحتياج الفعلي.

وأوضح أن المشروع يخدم المنطقة من خلال منظومة نقل عام تتكون من ثمان مسارات، وروعي في حافلات مسار المطار وجود مساحات مخصصة لتخزين حقائب المسافرين، بخلاف حافلات المسارات داخل المدينة، مشيرا إلى أن حافلات منظومة النقل تتردد كل ربع ساعة في مناطق الجذب.

وبين وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع أن المشروع سجل ارتفاعاً متزايدًا في عدد مستخدمي حافلات النقل العام عن الفترات السابقة، من المواطنين والمقيمين والزوار، حيث بلغ إجمالي عدد المستخدمين للنقل العام خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 845 ألف مستخدم، منهم 28 % مواطنون، فيما بلغ معدل الإركاب اليومي 5000 راكب من مختلف الفئات.