الجاسر اختتم زيارته إلى بكين.. اتفاقيات مع الصين في النقل والخدمات اللوجستية

البلاد – الرياض

شهدت زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق، إلى الصين الشعبية ، مباحثات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ، كما شارك في فعاليات وورش عمل المنتدى العالمي للنقل المستدام، والمنعقد في العاصمة الصينية بكين.

فقد التقى المهندس الجاسر بعدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وخلال الزيارة تم تسليم الرخصة اللوجستية لعدد من الشركات العالمية لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتقديم خدمات العنوان المختصر، إضافةً إلى التعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية. وضمن جدول أعمال الزيارة، قام وزير النقل والخدمات اللوجستية بزيارة لمقر بنك الاستيراد والتصدير الصيني، وشركة CRCC بالعاصمة الصينية؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ورافقه في الزيارة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقّل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح .

كما وقع الجاسر على مذكرة تفاهم مع نظيره وزير النقل في جمهورية الصين الشعبية، وذلك للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة. واختتم الوزير الفعاليات والأنشطة المقامة على هامش المنتدى العالمي للنقل المستدام بزيارة شركة COMAC لصناعة الطائرات، رافقه في الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي حيث اطّلع على مراحل تصنيع الطائرات، وخطط الشركة المستقبلية في مجال صناعة الطيران وبحث مجال التعاون في قطاع الطيران.