أرامكو تستثمر دولياً في الغاز المسال

البلاد – الرياض

وقّعت أرامكو السعودية، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة مِد أوشن للطاقة مقابل 500 مليون دولار.

ووفق بيان للشركة، تُعد مِد أوشن إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها “إي آي جي”، من أكبر المؤسسات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي. وبينت أن مِد أوشن للطاقة تعمل حاليًا على استحواذ حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع استراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع مِد أوشن تمثّل أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال. وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة مع شركة “إي آي جي”، التي كانت جزءًا من تحالف استحواذ على حصة 49 % في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، في عام 2021م. وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يخضع للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية. ولدى أرامكو السعودية أيضًا خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في “مِد أوشن” للطاقة” في المستقبل.