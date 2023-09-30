لاعبو الهدى يسيطرون على ذهب الجولة الفضية للمبارزة

البلاد- الدمام
سيطر مبارزو نادي الهدى على أجواء الجولة الفضية من بطولة المملكة للمبارزة تحت (11) عامًا، التي أقيمت على مدار يومين في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، وسط مشاركة كبيرة من مختلف أندية المملكة.
ونجح نجوم المستقبل لـ ” مبارزة الوردي ” في تحقيق 8 ميداليات ملونة، حيث جاء الذهب في الأسلحة الثلاثة خالصًا لمبارزي الهدى، فيما كانت ” السيطرة ” العنوان الأبرز لمشاركة مبارزي الوردي في منافسات سلاح الأبيه، الذي شهد تحقيقهم للميدالية الذهبية والميداليتين الفضية والبرونزية.
واحتل علي حسين الحجيري المركز الأول في منافسات سلاح الأبيه، فيما جاء حيدر علي الحجيري في المركز الثاني، وتحصل محمد منصور المختار على المركز الثالث.
فيما خطف علي حسين عبد الشهيد العماني ذهبية سلاح السايبر، واحتل الثنائي جواد الدرازي، ومحمد آل عباس المركز الثالث بالمناصفة.
أما الحدث الأبرز فكان عودة مبارزة الهدى للتواجد على منصات التتويج في منافسات سلاح الشيش، عقب غياب استمر لما يقارب الـ (20) عامًا، بعدما نجح عباس علي التاروتي في احتلال المركز الأول، عقب تغلبه في المواجهة النهائية على مبارز عكاظ بتال الحازمي، في الوقت الذي تحصل فيه أحمد عمار آل حبيب على المركز الثالث، عقب تقديمه أداء فنيًا رفيعًا.