الرياضة

الهلال يتغلب على الشباب ويتصدر “روشن”

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      30 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- عثمان الشمراني

حسم فريق الهلال ديربي الرياض الذي جمعه بنظيره الشباب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل الهدف الأول للهلال اللاعب كاليدو كوليبالي في الدقيقة 68، قبل أن يضيف اللاعب ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما بقي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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