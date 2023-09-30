الهلال يتغلب على الشباب ويتصدر “روشن”

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
حسم فريق الهلال ديربي الرياض الذي جمعه بنظيره الشباب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل الهدف الأول للهلال اللاعب كاليدو كوليبالي في الدقيقة 68، قبل أن يضيف اللاعب ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما بقي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.
شاهد أهداف #الهلال في الديربي بصوت علي الكعبي⤵️⚽️ pic.twitter.com/A4flYz4sCo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023