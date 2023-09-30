الرياضة

العدّاء “مسرحي” يحصد ذهبية “الألعاب الآسيوية”

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      30 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حقق العدّاء السعودي يوسف مسرحي، اليوم السبت، الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، ضِمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية. مسرحي هو صاحب الرقم القياسي بسباق الـ400 بالدورات الآسيوية.

ويُعد مسرحي هو صاحب الرقم القياسي في سباق الـ400م في الدورات الآسيوية، وذلك بتسجيله لزمن 44.46 ثانية في آسياد أنشون 2014م، التي حقق على إثرها الميدالية الذهبية في تلك النسخة، محطِّماً الرقم القياسي السابق الذي ظل صامداً لمدة 20 عامًا، والمسجَّل في عام 1994م.

يُذكر أن يوسف مسرحي كان قد فاز بالميدالية البرونزية لسباق 400 متر في غوانزو 2010، وبعد ذلك حصد الميدالية الذهبية في نفس السباق بـ” أنشون 2014 “.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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