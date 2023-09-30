العدّاء “مسرحي” يحصد ذهبية “الألعاب الآسيوية”

البلاد- جدة
حقق العدّاء السعودي يوسف مسرحي، اليوم السبت، الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، ضِمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية. مسرحي هو صاحب الرقم القياسي بسباق الـ400 بالدورات الآسيوية.
ويُعد مسرحي هو صاحب الرقم القياسي في سباق الـ400م في الدورات الآسيوية، وذلك بتسجيله لزمن 44.46 ثانية في آسياد أنشون 2014م، التي حقق على إثرها الميدالية الذهبية في تلك النسخة، محطِّماً الرقم القياسي السابق الذي ظل صامداً لمدة 20 عامًا، والمسجَّل في عام 1994م.
يُذكر أن يوسف مسرحي كان قد فاز بالميدالية البرونزية لسباق 400 متر في غوانزو 2010، وبعد ذلك حصد الميدالية الذهبية في نفس السباق بـ” أنشون 2014 “.