الرياض يتغلب على أبها في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الرياض فوزًا ثمينًا على نظيره أبها، مساء اليوم السبت، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب أندري غراي هدف المباراة الوحيد لصالح الرياض في الدقيقة 84. وكان الحكم قد ألغى هدفًا لفريق الرياض في الدقيقة 67 سجله اللاعب محمد الشويرخ بعد العودة لتقنية الفيديو.
بهذا الفوز، رفع فريق الرياض رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.
اندري غراي يسجل الهدف الأول للرياض⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#أبها_الرياض | #SSC pic.twitter.com/AONmcGi1DQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 30, 2023