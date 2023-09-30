الرياضة

الرياض يتغلب على أبها في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      30 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الرياض فوزًا ثمينًا على نظيره أبها، مساء اليوم السبت، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب أندري غراي هدف المباراة الوحيد لصالح الرياض في الدقيقة 84. وكان الحكم قد ألغى هدفًا لفريق الرياض في الدقيقة 67 سجله اللاعب محمد الشويرخ بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذا الفوز، رفع فريق الرياض رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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