“الدارة”: فيديو «قصر أبو حجارة» عار عن الصحة ولا يمت للتاريخ بصلة

ذكر في الفيديو أن لقب الملك عبدالعزيز تغيّر من السلطان عبدالعزيز إلى الملك عبدالعزيز وهذا غير صحيح فقد كان ملكاً لنجد والحجاز قبل تسميته ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وبناءً على ما سبق يتبين أن ما ذكر في الفيديو المنتشر عار عن الصحة، ولا يمت للتاريخ بصلة.