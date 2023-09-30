الرياضة إعلان جدول البطولة السعودية للكارتينج (تحدي روتاكس) لموسم 2024/2023

الرياض- محمد الجليحي

أعلنت (Creative trackes) المختصة في تنظيم فعاليات رياضية في رياضة السيارات والدراجات النارية مواعيد جولات النسخة الثالثة من البطولة السعودية للكارتينج (تحدي روتاكس) والمعروفة باسم (KSA Rotax Max Challenge) لموسم 2023/2024 التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتستضيفها حلبة (FunXtreame) في ميدان ديراب لسباقات السيارات. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الشركة لتكريم الشركاء والفائزين بالنسخة الثانية من البطولة لموسم 2022/2023 في الرياض، وبحضور عبدالله المهنا رئيس الشؤون المالية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبدالعزيز الفواز الرئيس التنفيذي للفندق والمهندس متعب الصقهان الشريك الإداري لشركة Creative trackes والأستاذ رامي بن عبدالله العمرو رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الطارئة الطبية، وعدد من المسؤولين في قطاع السيارات ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام. وبدأ الحفل بكلمة المهنا التي ثمن فيها جهود كافة الشركاء والتي ساهمت في إنجاح النسخة الثانية من تحدي روتاكس السعودية، لافتاً أن البطولة باتت منصة للمنافسة والتحدي وتجمع ألمع النجوم في رياضة السيارات على مستوى المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن البطولة تحظى باهتمام خاص من قبل إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، متمنياً التوفيق والسلامة للجميع في النسخة الجديدة من البطولة. من جهته رحب الفواز بالحضور مؤكداً على أهمية تكاملية الأدوار بين القطاعين السياحي والرياضي وأن الدعم الذي يقدمه الفندق للمشاركين في البطولة يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للفندق لدعم المواهب الشابة في رياضة السيارات كونها باتت تحظى بشعبية جارفة لدى الشباب، بهدف توجيههم وإتاحة الفرصة لهم لممارستها في الأماكن الصحيحة وفق أعلى مستويات السلامة والأمان. وفي ذات السياق أكد المهندس الصقهان أن النسخة الماضية تميزت بالمتعة والندية والحماس، وشارك فيها نخبة من أبطال الروتاكس في جميع الفئات، متمنياً أن تحظى النسخة الثالثة بندية ومنافسة وحضور أكبر. وقال: إن نجاح البطولة ثمرة تعاون جميع الأطراف ومن بينهم الشركاء مشيداً بالدعم المتواصل من لدن القيادة الرشيدة لرياضة السيارات أسوة بباقي الرياضات وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وصاحب السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وفي ختام الحفل تم تكريم الشركاء والفائزين بالنسخة الثانية من البطولة. علماً أن الجولة الأولى من النسخة الثالثة ستنطلق اليوم السبت ، وستتضمن البطولة ست جولات تستمر حتى شهر مارس من 2024.