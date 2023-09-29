هجوم انتحاري في باكستان يسقط 52 قتيلاً

إسلام آباد : وكالات

لقي 52 شخصاً على الأقل مصرعهم بينهم عدد من رجال الشرطة، وأصيب أكثر من 50 بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم تجمعًا دينيًا في مدينة “مستونج” بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد الشرطة المحلية جاويد لهري أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة كانت متواجدة في مكان تجمع فيه سكان المنطقة، مضيفاً أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

من جانبه أوضح وزير الإعلام في حكومة إقليم بلوشستان جان أتشكزاي أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة، نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين.

وأكد مدير إدارة الصحة في مدينة “مستونج” عبدالرزاق شاهي حصيلة القتلى، مشيراً إلى أن الحصيلة مرشحة للزيادة نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين.