طريقة عمل سلطة الجبنة الريكفورد بالبطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر غني وعالي في كل من فيتامين ج وبيتا كاروتين التي تلعب دور كبير في تقوية المناعة وتعزيزها

المقادير اللازمة

3 حبات بطاطا حلوة كبيرة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب مايونيز

1/4 كوب كريمة حامضة

2 إلى 3 ملاعق صغيرة من الفجل

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حار

1 كوب جبن أزرق

3 ملاعق كبيرة بصل أحمر مفروم ناعماً

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت

تمزج البطاطا والثوم في صينية خبز غير مدهونة مقاس 15 × 10 بوصة مرشوشة برذاذ مع زيت الزيتون

اخبزيها لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس مع التحريك من حين لآخر

تبرد على رف السلك

في هذه الأثناء اخلطي المايونيز والقشدة الحامضة والفجل والفلفل الحار في وعاء كبير

ضعي الجبن الأزرق والبصل والبطاطا

اضيفي الملح والفلفل

يقدم على الفور

أو يغطى ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لمزج النكهات