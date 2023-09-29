النصر يتخطى الطائي بثنائية في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
تصوي- مشاري البجيدي
تغلب فريق النصر على مضيفه الطائي بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في حائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
تمكن البرازيلي أندرسون تاليسكا، من تسجيل الهدف الأول لنادي النصر، بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 32 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 79، سجل فيرجيل ميسيدان هدف التعادل لنادي الطائي، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو هدف التقدم مرة أخرى للعالمي من علامة الجزاء في الدقيقة 87.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.
هدددددف!⚽
تاليسكا يفتتح أول أهداف النصر⚽️
النصر 1 × 0 الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/96kKbZJiXt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
هدددددف!⚽
فيرجل مسيدان يسجل هدف التعادل للطائي⚽️
النصر 1 × 1 الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/a5KnxoqU10
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
هدددددف!⚽
كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني للنصر⚽️
النصر 2 × 1 الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/O9X9qNJkcz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023