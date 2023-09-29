الرياضة

النصر يتخطى الطائي بثنائية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      29 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوي- مشاري البجيدي

تغلب فريق النصر على مضيفه الطائي بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في حائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

تمكن البرازيلي أندرسون تاليسكا، من تسجيل الهدف الأول لنادي النصر، بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 79، سجل فيرجيل ميسيدان هدف التعادل لنادي الطائي، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو هدف التقدم مرة أخرى للعالمي من علامة الجزاء في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.