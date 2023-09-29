التعاون يحصد نقاط الحزم ويرتقي لوصافة” روشن”

محمود العوضي- جدة
نجح فريق التعاون في تحقيق فوز صعب على فريق الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة، من دوري روشن للمحترفين.
سجل موسى بارو أول أهداف المباراة لمصلحة التعاون في الدقيقة 59. فيما تعادل الحزم عن طريق توزيه في الدقيقة 72 من علامة الجزاء، ثم سجل عبدالفتاح آدم في الدقيقة 86 هدف الانتصار المتأخر، ليخرج الحزم دون أي نقاط. وزاد التعاون من أوجاع الحزم بهدف ثالث بقدم صدام الروقي في الدقيقة 104.
ليرتقي التعاون مؤقتًا للمركز الثاني من دوري روشن لكرة القدم برصيد 19 نقطة. فيما استمر الحزم في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
موسى بارو يفتتح أهداف المباراة لصالح #التعاون ⚽️#دوري_روشن_السعودي#الحزم_التعاون | #SSC pic.twitter.com/cJq2kpxYwX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
كارفالهو يسجل هدف التعادل للحزم من علامة الجزاء ⚽️#دوري_روشن_السعودي#الحزم_التعاون | #SSC pic.twitter.com/1SVcpcUg5J
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
من أول لمسة .. عبدالفتاح آدم يضيف الهدف الثاني للتعاون ⚽️#دوري_روشن_السعودي#الحزم_التعاون | #SSC pic.twitter.com/Vj6MgGsh70
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023