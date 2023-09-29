الرياضة

التعاون يحصد نقاط الحزم ويرتقي لوصافة” روشن”

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      29 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح فريق التعاون في تحقيق فوز صعب على فريق الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة، من دوري روشن للمحترفين.

سجل موسى بارو أول أهداف المباراة لمصلحة التعاون في الدقيقة 59. فيما تعادل الحزم عن طريق توزيه في الدقيقة 72 من علامة الجزاء، ثم سجل عبدالفتاح آدم في الدقيقة 86 هدف الانتصار المتأخر، ليخرج الحزم دون أي نقاط. وزاد التعاون من أوجاع الحزم بهدف ثالث بقدم صدام الروقي في الدقيقة 104.

ليرتقي التعاون مؤقتًا للمركز الثاني من دوري روشن لكرة القدم برصيد 19 نقطة. فيما استمر الحزم في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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