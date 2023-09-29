الرياضة التعادل السلبي يخيم على مواجهة الفيحاء والاتحاد

محمود العوضي- جدة حسم التعادل السلبي مواجهة الفيحاء مع الاتحاد، التي جرت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض. شهد شوطا المباراة بين الاتحاد والفيحاء ضغطا هجوميا قويا من جانب الاتحاد، لتسجيل هدف التقدم، بالتزامن مع حالة من التراجع والحذر الدفاعي للاعبي الفيحاء للدفاع، مع فرض أسلوب الهجمات المرتدة السريعة. وشهدت المباراة تألقا لافتا من قبل حارس الفيحاء المخضرم فلاديمير ستويكوفيتش، الذي استطاع أن يذود عن مرماه ببراعة. بهذه النتيجة، حافظ الاتحاد بصورة مؤقتة على صدارة دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة، وهو نفس رصيد التعاون “الوصيف”، بينما أصبح الفيحاء في المركز التاسع ولديه 10 نقاط.