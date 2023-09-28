ينطلق في الرياض بمشاركة 20 متحدثاً.. مؤتمر عالمي لتعزيز خارطة الطب الوراثي

البلاد- ياسر خليل

تنطلق صباح اليوم، الخميس فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023م ، والذي يستمر ثلاثة أيام بمقر فندق الكروان بلازا في الرياض .

ويعدّ هذا المؤتمر حسب رئيس الجمعية البروفيسور أمل الهاشم أحد أهم المحطات العلمية الهامة في مسيرة الجمعية التي تعمل على المزيد من التواصل والتوثيق خدمةً للمجتمع بشكل عام ، ومستفيدي خدمات الطب الوراثي بشكل خاص . مؤكدة أن هذا المؤتمر الهام يعد من أهم المؤتمرات العلمية على خارطة الطب الوراثي محلياً وعالمياً والذي يواكب الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن ودعم الجهود الصحية للجمعية بما يواكب مستوى الوعي المنشود ورفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات الصحي لمواجهة الأمراض الوراثية.

وأوضح البروفيسور زهير بن عبدالله رهبيني المتحدث الرسمي للجمعية أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة اكثر من 20 متحدثاً من الخبرات الوطنية والعالمية والذين تعول عليهم الجمعية في احداث نقلة علمية على مستوى خدمات الطب الوراثي في السعودية . وكشف أن المؤتمر يستهدف الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى.

وأشار “رهبيني” إلى أنه تم اعتماد ساعات المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي مستمر تقدم من خلال رواد الأبحاث الجينية وأطباء الجينات والمهتمين بهذا التخصص بحقل الطب الوراثي من المستشفيات المتخصصة بمدن المملكة بالاضافة الى ساعات اضافية للورش التي تقام موازية للمؤتمر . وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة ملاك الغامدي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر بأن المؤتمر يشهد عدة جلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث يتضمن يومه الأول اًربع جلسات تستعرض المستجدات في التشخيص وحصر ودقة البيانات المتعلقة بالشفرات الوراثية. بينما تستعرض جلسات اليوم الثاني المستجدات في التشخيص الكميائي لامراض التمثيل الغذائي وايضا الابحاث في زراعة المورثات ، فيما يشهد اليوم الثالث اربع جلسات تركز على جانب الوقاية من الامراض الوراثية .

ودعت “الغامدي” عموم الراغبين في الاستفادة في المؤتمر التسجيل على الرابط التالي :

‏https://conference.ssmg.org.sa/

من جهة أخرى، يشهد المؤتمر ضمن فعالياته توقيع عدد من الاتفاقيات الطبية والعلمية، كما تعقد الجمعية السعودية اجتماع الجمعية العمومي ظهر السبت القادم حيث يناقش بحضور الأعضاء عرض واعتماد القوائم المالية للعام المالي 2022م، وعرض واعتماد التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام 2022م، عرض واعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للعام 2023م، عرض واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م، وتشكيل اللجان الجديدة .