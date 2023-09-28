طريقة عمل بانا كوتا التوفي

لمحبي التوفي مع النكهة الكريمية للبانا كوتا وصفة سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة

للبانا كوتا

2 ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين

3 كوب من الكريمة

ربع كوب من السكر

للتوفي

المقادير اللازمة لعمل صوص التوفى بالمنزل

3 كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من عسل الذرة أو عسل الجلوكوز أو الكورن سيرب

2 كوب الكريمة السائلة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

4 مكعبات من الزبدة ما يعادل 100 جرام من الزبدة

طريقة العمل

التوفي

يرفع السكر علي النار ويترك حتي يتحول للون الكراميل

يضاف له الكورن سيرب ويقلب

يضاف لهم الكريمة والزبدة ويقلب حتي يصبح سائل مرة أخري

يرفع عن النار ويضاف له الفانيليا ويقلب

يترك ليبرد جانباً

البانا كوتا

توضع الكريمة والسكر على النار حتى تسخن

يذوب الجيلاتين قليل من الماء ويترك دقيقة

ثم يضاف للكريمة ونستمر فى التقليب حتى يصبح القوام كثيف قليلاً

يضاف لهم كوب من مزيج التوفي ونقلب حتي يتجانس

تصف فى أكواب أو أطباق التقديم

ثم تترك لتبرد تماماً بالثلاجة وتقدم