طريقة عمل بانا كوتا التوفي

لمحبي التوفي مع النكهة الكريمية للبانا كوتا وصفة سهلة وسريعة التحضير
المقادير اللازمة
للبانا كوتا
2 ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين
3 كوب من الكريمة
ربع كوب من السكر
للتوفي
المقادير اللازمة لعمل صوص التوفى بالمنزل
3 كوب من السكر الأبيض
نصف كوب من عسل الذرة أو عسل الجلوكوز أو الكورن سيرب
2 كوب الكريمة السائلة
ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
4 مكعبات من الزبدة ما يعادل 100 جرام من الزبدة
طريقة العمل
التوفي
يرفع السكر علي النار ويترك حتي يتحول للون الكراميل
يضاف له الكورن سيرب ويقلب
يضاف لهم الكريمة والزبدة ويقلب حتي يصبح سائل مرة أخري
يرفع عن النار ويضاف له الفانيليا ويقلب
يترك ليبرد جانباً
البانا كوتا
توضع الكريمة والسكر على النار حتى تسخن
يذوب الجيلاتين قليل من الماء ويترك دقيقة
ثم يضاف للكريمة ونستمر فى التقليب حتى يصبح القوام كثيف قليلاً
يضاف لهم كوب من مزيج التوفي ونقلب حتي يتجانس
تصف فى أكواب أو أطباق التقديم
ثم تترك لتبرد تماماً بالثلاجة وتقدم