انطلاق أول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم جدة

جدة – خالد بن مرضاح

أطلقت إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 أول عروض “عالم مارڤل للعروض الحية” أمس على مسرح صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لأول مرة في المملكة خلال جولتها حول العالم.

وتستمر عروض عالم مارڤل حتى 20 أكتوبر المقبل، في أجواء من الحماس والإثارة والتشويق والمغامرة والمتعة، من خلال العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الفريدة، حيث سيُتاح للجمهور من داخل المملكة وخارجها.



ويقدم هذا العرض العالمي للزوار من من أهالي جدة والسياح تجربة جديدة وفريدة من نوعها، يسودها الحركة والأكشن على غرار أعمال مارڤل، والاستمتاع بمشاهدة أشهر الأبطال الخارقين مثل الرجل الحديدي، والرجل العنكبوت، وكابتن أمريكا، وأكثر من 20 شخصية أخرى، إلى جانب عروض الفيديو والتأثيرات الصوتية والبصرية المتطورة.



ويحاكي (عالم مارڤل للعروض الحية) المتعة والإثارة في أفلام ومسلسلات مارڤل، من خلال عروض ترفيهية بشكل مباشر أمام الجمهور، والعديد من الفقرات المذهلة، والألعاب البهلوانية الجديدة، وكذلك المناورات الهوائية، والفنون القتالية، إضافة إلى ألعاب الدراجات النارية المثيرة، باستخدام أحدث الروبوتات والتقنيات، والمناظر الطبيعية المتنوعة لعدد من المدن حول العالم على خشبة المسرح.