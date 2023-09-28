الحفاظ على السلالات المهددة بالإنقراض.. فرق مزاد نادي الصقور تقدم خدماتها في 4 مناطق

البلاد ـ الرياض

يستعد نادي الصقور السعودي لانطلاق النسخة الرابعة “لمزاد نادي الصقور السعودي”، حيث تباشر فرق النادي تقديم خدماتها للطواريح في المناطق ” الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية”، تأهباً لتنظيم الليلة الأولى من المزاد في الأول، من أكتوبر المقبل بمقر النادي في مَلهم “شمال مدينة الرياض”.

ويقدِّم نادي الصقور السعودي خدمات متكاملة للطواريح طوال موسم الطرح من خلال العديد من المزايا، إذ تستقبل فرق النادي مالك الصقر “الطاروح” في كل منطقة، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور “الطواريح” إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر البث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

ويستهدف مزاد نادي الصقور السعودي العديد من الفئات، وهي الطواريح والمُلاك ومنظمو مزادات الصقور والصقّارون في المملكة ودول الخليج، من المواطنين والمقيمين إلى جانب كبار الشخصيات ورجال الأعمال المستثمرين في مجال الصقور.



ويعمل نادي الصقور السعودي من خلال مزاده المحلي إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على سلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها خاصة الصقر الحر.

الفئات المستهدفة من مزاد نادي الصقور